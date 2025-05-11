Mersin'de Kavşakta Feci Kaza: 3 Yaralı

Mersin'de feci kaza: Otomobil ikiye bölündü, 1'i ağır 3 yaralı

MERSİN - Mersin'de 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Fuat Moral Mahallesi Okan Merzeci Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, Zeki D. yönetimindeki 33 YD 231 plakalı otomobil ile kavşaktan dönüş yapan 02 AAZ 464 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası ikiye bölünen 33 YD 231 plakalı aracın ön kısmı takla atarak kaldırıma çıktı, arka kısmı ise yol kenarındaki sinyalizasyon direğine yapıştı. Araç içersinde sıkışan sürücü Zeki D. ise itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası yaralı olarak çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Diğer araçta bulunan ve hafif yaralanan 2 kişi de ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.