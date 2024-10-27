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Mersin'de Kavga Eden Gruplara Araçla Saldırı: Dehşet Anları Kamerada

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Mersin'de parkta tartışan iki grubun üzerine bir kişi aracını sürerek ezmeye çalıştı. Olay cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri olay yerine müdahale etti.

Mersin'de dehşet anları kamerada: Kavga eden 2 grubun üzerine aracını sürdü

- Mersin'de film sahnesini aratmayan görüntüler: Aracını kalabalığın üzerine sürdü

MERSİN - Mersin'de bir kişi sahil kesimindeki parkta aracını tartıştığı kişilerin üzerine sürerek ezmeye çalıştı, park halindeki diğer araçlara çarparak zarar verdi. Film sahnelerini aratmayan o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Kültür Parkta meydana geldi. İddiaya göre, kız arkadaşlarına laf atma meselesi yüzünden iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma devam ettiği sırada, kimliği öğrenilemeyen cip sürücüsü, aracıyla kaldırımdan çıkıp parkta tartışan gençlerin üzerine sürdü. Ardından tekrar yola inen cip sürücüsü, bu kez yol kenarında park halindeki araca çarparak zarar verdi. Hızını alamayan öfkeli sürücü, çığlıklar içerisinde parka kaçan grubun peşinden giderek ezmeye çalıştı, gençlerden birine çarparak yere düşürdü. Sonrasında ise iki grup arasında arbede yaşandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin olay yerine gelmesiyle sakinleşen gruptaki gençlerden bazılarının gözaltına alındığı öğrenildi.

Film sahnesini aratmayan görüntüler cep telefonu kamerasında

Öte yandan film sahnelerini aratmayan olay, cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, iki grubun parkta tartıştığı sırada olay yerine gelen siyah cipin, gençlerin üzerine doğru hızla ilerlediği, ardından kaldırımdan inip yol kenarında park halindeki araca çarptığı anlar ile parka kaçan grubun üzerine sürdüğü, bir gence çarparak yere düşürdüğü anlar yer aldı. Görüntünün devamında ise gençler arasında yaşanan arbedeye olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahale ettiği görüldü.

Mersin'de Kavga Eden Gruplara Araçla Saldırı: Dehşet Anları Kamerada
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN KAR - 3.Sayfa

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