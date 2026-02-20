Kapkaç şüphelisi çaldığı kolyeyle yakalandı
Tarsus ilçesinde bir kadının boynundaki altın kolye kapkaç yöntemiyle çalındı. Polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheliyi kısa sürede yakaladı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kadının boynundaki altın kolyeyi kapkaç yöntemiyle çalan şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Ergenekon Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde yürüyen bir kadının boynundaki altın kolyenin kapkaç suretiyle çalındığı ihbarı üzerine Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Bölgede güvenlik kameralarını inceleyen ve saha çalışması yürüten ekipler, şüpheli B.K.'yi çaldığı altın kolye ile birlikte kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN