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Mersin'de Kalp Krizi Geçiren Öğretmen Hayatını Kaybetti

Mersin'de Kalp Krizi Geçiren Öğretmen Hayatını Kaybetti
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Tarsus ilçesinde evinde kalp krizi geçiren 57 yaşındaki sınıf öğretmeni Ramazan Kınalı, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde evinde kalp krizi geçiren sınıf öğretmeni Ramazan Kınalı hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kırklarsırtı Mahallesi'nde yaşatan Tarsus Borsa İstanbul İlkokulu 26 yıllık sınıf öğretmeni 2 çocuk babası 57 yaşındaki Ramazan Kınalı evinde kalp krizi geçirdi. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerin ilk müdahaleyi yaptığı Kınalı, kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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