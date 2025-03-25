Mersin'de Kafa Kafaya Kaza: 1 Yaralı

Mersin'in Tarsus- Çamlıyayla kara yolu Ulaş bölgesinde karşı şeritlerde ilerleyen iki aracın kafa kafaya karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, R.A. yönetimindeki hafif ticari araç ile karşı yönden gelen F.İ. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile ağır hasar alan otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye arama kurtarma ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kadın sürücü, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi. - MERSİN