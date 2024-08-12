Mersin'de kaçırıldığı iddia edilen 15 yaşındaki kız bulundu
Mersin'in Toroslar ilçesinde ikamet eden Tuğba Acar'ın kaçırıldığı iddia edilen 15 yaşındaki kızı Elif Acar bulundu. Anne Acar, kızının daha önce de aynı kişiler tarafından 2 kez kaçırıldığını belirtti.
Mersin'de kaçırıldığı iddia edilen 15 yaşındaki kız bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Toroslar ilçesinde ikamet eden Tuğba Acar'ın 3 Ağustos'ta kaçırıldığını belirterek savcılığa suç duyurusunda bulunduğu kızı Elif Acar bulundu.
Anne acar, kızının daha önce de aynı kişiler tarafından 2 kez kaçırıldığını ve konuyla ilgili Güneykent Polis Merkezi'ne şikayetçi olduğunu dile getirerek, kızını kaçırdıklarını iddia ettiği B.B. ve S.B.'den şikayetçi olmuştu. - MERSİN