Mersin'de Kaçak Sigara Ticaretine Operasyon: 2 Gözaltı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde jandarma ekipleri, kaçak sigara ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda makaron, tütün ve sigara sarma makineleri ele geçirdi. İki şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bozyazı ilçesinde kaçak sigara ticaretine yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmada 2 şüpheli belirlendi. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 4 bin adet dolu makaron, 2 bin 750 adet boş makaron, 9 bin adet sigara sarma kağıdı, 18 bin 280 adet sigara filtresi, 5 elektronik sigara kiti, 3 paket nargile tütünü, 65 adet sigara sarma makinesi, bin 750 adet şeffaf sigara poşeti ve 97 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Yakalanan 2 şüpheli, işlemleri için jandarmaya götürüldü. - MERSİN