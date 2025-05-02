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Mersin'de Kaçak Kazı Operasyonu: Eski Vali ve 7 Kişi Yakalandı

Mersin'de Kaçak Kazı Operasyonu: Eski Vali ve 7 Kişi Yakalandı
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Mersin'in Gülnar ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 1'i eski vali 7 şahıs jandarma tarafından yakalandı. Soruşturma devam ediyor.

Mersin'in Gülnar ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 1'i eski vali 7 şahıs yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri savcılık koordinesinde Beydili Mahallesi Kalecik mevkiinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese yapılan baskında 1999-2003 yıllarında görev yaptığı öğrenilen eski vali H.B, ile emekli jandarma personeli A.A.'nın da aralarında olduğu 7 şüpheli yakalandı. H.B. hakkındaki soruşturma usulü farklılığı nedeniyle kimlik tespitinin ardından serbest bırakılırken 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden A.A, M.T, A.Ü. ve M.V. jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, E.Y. ve H.E. ise sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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