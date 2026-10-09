Mersin'de jandarma operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı, 312 tabanca fişeği ele geçirildi

Mersin'de jandarma operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı, 312 tabanca fişeği ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'de jandarma ekiplerinin silah kaçakçılığına yönelik operasyonunda 2 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 312 adet 9 milimetre tabanca fişeği ve 4 bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Mersin'de jandarma ekiplerinin silah kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda çok sayıda silah, mühimmat ve bıçak ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürüttükleri araştırmalar sonucunda 1 şüphelinin evinde ve eklentilerinde silah ve mühimmat bulundurduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Şüphelinin evinde ve eklentilerinde yapılan detaylı aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 tabanca şarjörü, 312 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 137 adet 7,65 milimetre tabanca fişeği, 1 av tüfeği, 2 av tüfeği şarjörü, 27 av tüfeği fişeği ve farklı boyutlarda 4 bıçak ele geçirildi.
Şüpheli tutuklandı
Operasyon kapsamında yakalanan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.