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Mersin'de jandarma operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı, 312 tabanca fişeği ele geçirildi

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Mersin'de jandarma operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı, 312 tabanca fişeği ele geçirildi
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Mersin'de jandarma ekiplerinin silah kaçakçılığına yönelik operasyonunda 2 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 312 adet 9 milimetre tabanca fişeği ve 4 bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Mersin'de jandarma ekiplerinin silah kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda çok sayıda silah, mühimmat ve bıçak ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürüttükleri araştırmalar sonucunda 1 şüphelinin evinde ve eklentilerinde silah ve mühimmat bulundurduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Şüphelinin evinde ve eklentilerinde yapılan detaylı aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 tabanca şarjörü, 312 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 137 adet 7,65 milimetre tabanca fişeği, 1 av tüfeği, 2 av tüfeği şarjörü, 27 av tüfeği fişeği ve farklı boyutlarda 4 bıçak ele geçirildi.

Şüpheli tutuklandı

Operasyon kapsamında yakalanan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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