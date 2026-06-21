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Mersin'de kaza yapan otomobil takla attı: 2 yaralı

Mersin'de kaza yapan otomobil takla attı: 2 yaralı
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Mersin'in Bozyazı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, ilçeye bağlı Tekmen Mahallesi Erenler Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 BIS 034 plakalı otomobil ile şerit değiştirmeye çalışan 19 EY 157 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri takla atarken, araçlarda bulunan Kırgızistan uyruklu Tamrin Tampnh ile Sami Göktepe yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili jandarma ekiplerinin inceleme başlattığı bildirildi.

Kaza anı kamerada

Öte yandan, 2 kişinin yaralandığı kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 07 BIS 034 plakalı otomobilin, kara yolunda seyir halinde iken şerit değiştiren 19 EY 157 plakalı araca çarparak takla attığı anlar yer aldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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