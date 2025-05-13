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Mersin'de İki Ayrı Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı

Mersin'de İki Ayrı Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı
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Mersin'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı. Güvenlik kameraları kazaların detaylarını ortaya koydu.

Mersin'de meydana gelen 2 ayrı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Ölüm ve yaralama ile biten kaza anlarının görüntüleri de ortaya çıktı.

İlk kaza, 2 gün önce merkez Akdeniz ilçesi Bekirde Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, hafif ticari araçla ile karşı yönden gelen kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. 2 gündür hastanede tedavisi süren yaralılardan 22 yaşındaki Hamza Dinç hayatını kaybetti.

Diğer kaza ise yine merkez Akdeniz ilçesinde 3 Ocak Mahallesi Cemal Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede seyir halinde olan bir otomobil dönerken, karşı şeritten gelen diğer otomobille çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Bir kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı iki kazanın da güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde iki kaza da net bir şekilde görülürken, sürücülerin hataları dikkat çekti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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