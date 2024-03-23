Mersin'de Huzur ve Asayiş Denetimi Gerçekleştirildi

Mersin Emniyet Müdürlüğünce kentte huzur ve asayişin sağlanmasına yönelik umuma açık mekanlarda denetim ve uygulama gerçekleştirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Yenişehir ve Mezitli ilçelerindeki 8 ayrı bölgede, 31 ekip ve 80 personelin katılımıyla eş zamanlı olarak gerçekleştirilen çalışmada, 34 umuma açık mekan denetlendi.

Kontrol edilen iş yerlerinde 363 şahıs sorgulanırken, bir işyerinin 'ruhsatı olmadan canlı müzik yaptığı' yönündeki tespitle ilgili kurumlarla yazışma yapılacağı bildirildi. - MERSİN