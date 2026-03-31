Haberler

Mersin'de evleri soyan kadın hırsızlar minibüste polise yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de evlerden hırsızlık yapan üç şüpheli, polis tarafından minibüste yakalanarak tutuklandı. Şüphelilerin hırsızlık araçları ve kimliklerini gizlemek için kullandıkları aksesuarlar ele geçirildi.

Mersin'de evlerden hırsızlık yapan şüpheliler önce güvenlik kameralarına sonra ise peşlerine düşen polise minibüste yakalanıp tutuklandı. Şüphelilerin tanınmamak için kullandıkları güneş gözlükleri ve eşarplar da ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 3 ayrı adreste meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı hassas, titiz ve takipli çalışmalar neticesinde daha önceden de pek çok ilde hırsızlık yapan ve haklarında birçok aranma kaydı olan şüphelilerin M.T., Ş.G. ve M.A. olduğu güvenlik kameralarından belirlendi. Şüphelilerin Osmaniye'den Mersin'e geldikleri tespit edilirken yakalanmalarına yönelik bindikleri minibüse operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 3 şüpheli de minibüs içerisinde kıskıvrak yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda kapıları açmak için kullandıkları tornavida ve plastik aparatlar ile tanınmamak için kullandıkları güneş gözlükleri ve eşarplar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada huzur ve güven ortamının korunması amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin aynı azim ve kararlılıkla devam edeceği ifade edildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

