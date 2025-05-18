Mersin'de Hint Keneviri Yetiştiren Şüpheli Tutuklandı

Mersin'in Anamur ilçesinde evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Bürosu ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında ilçeye bağlı Kalınören Mahallesi'nde evinin bahçesinde A.L.'nin hint keneviri yetiştirdiği belirlendi. Belirlenen şüpheliye yönelik polis adrese baskın yaptı. Baskında şüpheli yakalandı, yapılan aramada 33 kök hint keneviri, elektronik terazi, tüfek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 48 bin TL ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınan şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MERSİN