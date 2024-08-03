Mersin'de Halatı Kopan İskelede Asılı Kalan İşçi Kurtarıldı

Mersin'de halatı kopan iskelede asılı kalan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Mezitli ilçesine bağlı Davultepe Mahallesi İstiklal Mahallesi'nde 7 katlı binada çalışan Ömer Kapar'ın bulunduğu iskelenin halatı henüz belirlenemeyen bir nedenle koptu. İskele yan dönünce üzerinde bulunan inşaat işçisi, güvenlik için bağladığı ipte asılı kaldı. Korku dolu anların yaşandığı kazanın ardından itfaiye ekiplerine haber verildi. İnşaat işçisi Ömer Kapar, asılı kaldığı iskeleden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince merdivenli araç yardımı ile kurtarıldı. - MERSİN