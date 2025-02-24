Mersin'de Hafriyat Kamyonunun Molozları Altında Kalan 81 Yaşındaki Kadın Yaşam Mücadelesi Veriyor
Mersin'in Mezitli ilçesinde hafriyat kamyonunun döktüğü molozların altında kalan 81 yaşındaki Zeliha Şahin, yoğun bakımda tedavi altında. Komşusu sayesinde kurtulmuş olan kadının durumu ciddiyetini koruyor.
Mersin'de hafriyat kamyonunun bos¸alttıgˆı molozların altında kalarak agˆır yaralanan 81 yas¸ındaki Zeliha S¸ahin, yogˆun bakım u"nitesinde yas¸am mu"cadelesi veriyor. Soba ku"lu"nu" do"kmek ic¸in c¸ıktıgˆı sokakta, tas¸ ve toprak altında kalan kadın, son anda tesadu"fen go"ren koms¸usu sayesinde kurtarıldı.
Edinilen bilgiye go"re, olay, 20 S¸ubat tarihinde Mezitli ilc¸esine bagˆlı Bozo"n Mahallesi'nde yas¸andı. Zeliha S¸ahin, yaktıgˆı sobanın ku"lu"nu" evinin kars¸ısındaki yolun kenarına do"kmek istedi. Bu sırada bo"lgede hafriyat tas¸ıyan kamyon, getirdigˆi tas¸ ve topragˆı do"kmeye bas¸ladı. Bu arada soba ku"lu"nu" do"ken S¸ahin'in u"zerine tas¸ ve toprak geldi. Yas¸lı kadını, o sırada evinin yanındaki koms¸usuna oturmaya gelen Selime Mazlum fark etti. Duydugˆu inilti u"zerine S¸ahin'in tas¸ ve toprakların altında kaldıgˆını fark eden Mazlum, hemen c¸evreden yardım istedi. C¸evredekilerin yardımıyla yas¸lı kadın bulundugˆu yerden c¸ıkarılarak, olay yerine c¸agˆrılan ambulansla Mersin U"niversitesi Hastanesine kaldırıldı. Kadını molozların altından c¸ıkarırken, ikinci bir kamyonun geldigˆini go"ren vatandas¸lar, su"ru"cu"yu" uyararak durdurdu.
Olayla ilgili sorus¸turma bas¸latılırken, yas¸lı kadının yogˆun bakımda tedavisinin su"rdu"gˆu" o"gˆrenildi.
Koms¸usu fark etmis¸
Yas¸lı kadını fark eden Selime Mazlum, oturmaya geldigˆi yakının evinin o"nu"ne c¸ıktıgˆında, "Yardım edin, o"lu"yorum" s¸eklinde ses duydugˆunu so"yledi. Yanına geldigˆinde yas¸lı kadının go"gˆsu"nu"n u"stu" ve bogˆazına kadar tas¸ ile dolu oldugˆunu ifade eden Mazlum, "Hemen u"stu"ndeki tas¸ları c¸ıkarttım. O sırada bir hafriyat kamyonu daha geldi. Ben teyzeye yardım ederken bir kez daha do"kecekti, altında ben de kalacaktım. Hemen kamyonu durdurduk. C¸evredeki vatandas¸ların yardımıyla tas¸ları temizleyerek, teyzemizi yolun kenarına c¸ıkarttık" dedi. Yas¸ananları sorumsuzluk olarak niteleyen Mazlum, "Kazı alanının dıs¸ında buraya hafriyat do"ku"yorlar. Herhangi bir uyarı is¸aret yok, etrafına koruma alanı çizilmemis¸. Bu olayın yas¸anacagˆı c¸ok as¸ikardı. Teyzemizin bas¸ına gelen bas¸ka birin bas¸ına da gelebilir. Bunun o"nu"ne gec¸ilmesini istiyoruz. Bu kadar da sorumsuzluk olmaz" diye konus¸tu.
"Bilinci yerinde ama kırıklardan dolayı c¸ok acı c¸ekiyor"
Yas¸lı kadının ogˆlu Aykut Mehmet S¸ahin, olay gu"nu" yas¸ananları anlatarak, hafriyat do"ku"len yerin evlerinin hemen kars¸ısı oldugˆunu ifade etti. Ko"yde herkesin odun sobasıyla ısındıgˆını belirten S¸ahin, "Sobada biriken ku"llerini bos¸altmak gerekiyor. Annem de o gu"n biriken ku"lleri bos¸altmak ic¸in buraya gelmis¸ . O esnada da malzemeleri tas¸ıyan kamyon bos¸altma yaparken, tas¸ların annemin u"zerine gelmesine neden oluyor" dedi. Hastaneye go"tu"rdu"klerinde annesinin durumunun iyi olmadıgˆını dile getiren S¸ahin, "Bugu"n 4. gu"n ve yogˆun bakım u"nitesinde yatıyor. I·c¸ kanaması mevcuttu, kaburgaları kırıktı, go"gˆu"ste ve kafasında darbe vardı, omurilikte vardı. Kaburgalarından dolayı akcigˆerinde nefes alma zorlugˆu yas¸ıyor. Bugu"n c¸ok s¸u"ku"r durumu o"nceye go"re iyi, bilinci yerinde ama kırıklardan dolayı c¸ok acı c¸ekiyor. Buranın bu s¸ekilde olmasının sorumlusu kimlerse bunlarla hukuksal mu"cadelemizi yapacagˆız. Ko"y yerles¸im alanı ic¸erisine bu kadar malzeme do"ku"lu"rken hic¸bir tedbir alınmaması tamamen vurdum duymazlıktır, buradaki yas¸ayan insanları kaale almamazlıktır" dedi.
Mahalle muhtarı I·brahim Duman ise bu tu"r olayların bir daha yas¸anmaması için yetkililerden o"nlem alınmasını istedi. - MERSİN