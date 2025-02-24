Mersin'de Hafriyat Kamyonunun Molozları Altında Kalan 81 Yaşındaki Kadın Yaşam Mücadelesi Veriyor

Mersin'de hafriyat kamyonunun bos¸alttıgˆı molozların altında kalarak agˆır yaralanan 81 yas¸ındaki Zeliha S¸ahin, yogˆun bakım u"nitesinde yas¸am mu"cadelesi veriyor. Soba ku"lu"nu" do"kmek ic¸in c¸ıktıgˆı sokakta, tas¸ ve toprak altında kalan kadın, son anda tesadu"fen go"ren koms¸usu sayesinde kurtarıldı.

Edinilen bilgiye go"re, olay, 20 S¸ubat tarihinde Mezitli ilc¸esine bagˆlı Bozo"n Mahallesi'nde yas¸andı. Zeliha S¸ahin, yaktıgˆı sobanın ku"lu"nu" evinin kars¸ısındaki yolun kenarına do"kmek istedi. Bu sırada bo"lgede hafriyat tas¸ıyan kamyon, getirdigˆi tas¸ ve topragˆı do"kmeye bas¸ladı. Bu arada soba ku"lu"nu" do"ken S¸ahin'in u"zerine tas¸ ve toprak geldi. Yas¸lı kadını, o sırada evinin yanındaki koms¸usuna oturmaya gelen Selime Mazlum fark etti. Duydugˆu inilti u"zerine S¸ahin'in tas¸ ve toprakların altında kaldıgˆını fark eden Mazlum, hemen c¸evreden yardım istedi. C¸evredekilerin yardımıyla yas¸lı kadın bulundugˆu yerden c¸ıkarılarak, olay yerine c¸agˆrılan ambulansla Mersin U"niversitesi Hastanesine kaldırıldı. Kadını molozların altından c¸ıkarırken, ikinci bir kamyonun geldigˆini go"ren vatandas¸lar, su"ru"cu"yu" uyararak durdurdu.

Olayla ilgili sorus¸turma bas¸latılırken, yas¸lı kadının yogˆun bakımda tedavisinin su"rdu"gˆu" o"gˆrenildi.

Koms¸usu fark etmis¸

Yas¸lı kadını fark eden Selime Mazlum, oturmaya geldigˆi yakının evinin o"nu"ne c¸ıktıgˆında, "Yardım edin, o"lu"yorum" s¸eklinde ses duydugˆunu so"yledi. Yanına geldigˆinde yas¸lı kadının go"gˆsu"nu"n u"stu" ve bogˆazına kadar tas¸ ile dolu oldugˆunu ifade eden Mazlum, "Hemen u"stu"ndeki tas¸ları c¸ıkarttım. O sırada bir hafriyat kamyonu daha geldi. Ben teyzeye yardım ederken bir kez daha do"kecekti, altında ben de kalacaktım. Hemen kamyonu durdurduk. C¸evredeki vatandas¸ların yardımıyla tas¸ları temizleyerek, teyzemizi yolun kenarına c¸ıkarttık" dedi. Yas¸ananları sorumsuzluk olarak niteleyen Mazlum, "Kazı alanının dıs¸ında buraya hafriyat do"ku"yorlar. Herhangi bir uyarı is¸aret yok, etrafına koruma alanı çizilmemis¸. Bu olayın yas¸anacagˆı c¸ok as¸ikardı. Teyzemizin bas¸ına gelen bas¸ka birin bas¸ına da gelebilir. Bunun o"nu"ne gec¸ilmesini istiyoruz. Bu kadar da sorumsuzluk olmaz" diye konus¸tu.

"Bilinci yerinde ama kırıklardan dolayı c¸ok acı c¸ekiyor"

Yas¸lı kadının ogˆlu Aykut Mehmet S¸ahin, olay gu"nu" yas¸ananları anlatarak, hafriyat do"ku"len yerin evlerinin hemen kars¸ısı oldugˆunu ifade etti. Ko"yde herkesin odun sobasıyla ısındıgˆını belirten S¸ahin, "Sobada biriken ku"llerini bos¸altmak gerekiyor. Annem de o gu"n biriken ku"lleri bos¸altmak ic¸in buraya gelmis¸ . O esnada da malzemeleri tas¸ıyan kamyon bos¸altma yaparken, tas¸ların annemin u"zerine gelmesine neden oluyor" dedi. Hastaneye go"tu"rdu"klerinde annesinin durumunun iyi olmadıgˆını dile getiren S¸ahin, "Bugu"n 4. gu"n ve yogˆun bakım u"nitesinde yatıyor. I·c¸ kanaması mevcuttu, kaburgaları kırıktı, go"gˆu"ste ve kafasında darbe vardı, omurilikte vardı. Kaburgalarından dolayı akcigˆerinde nefes alma zorlugˆu yas¸ıyor. Bugu"n c¸ok s¸u"ku"r durumu o"nceye go"re iyi, bilinci yerinde ama kırıklardan dolayı c¸ok acı c¸ekiyor. Buranın bu s¸ekilde olmasının sorumlusu kimlerse bunlarla hukuksal mu"cadelemizi yapacagˆız. Ko"y yerles¸im alanı ic¸erisine bu kadar malzeme do"ku"lu"rken hic¸bir tedbir alınmaması tamamen vurdum duymazlıktır, buradaki yas¸ayan insanları kaale almamazlıktır" dedi.

Mahalle muhtarı I·brahim Duman ise bu tu"r olayların bir daha yas¸anmaması için yetkililerden o"nlem alınmasını istedi. - MERSİN