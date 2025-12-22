Haberler

Mersin'de suçla mücadele kararlılıkla sürüyor

Güncelleme:
Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, il genelinde güvenlik, asayiş, suçla mücadele ve yapılan operasyonlar değerlendirildi. Vali Toros, güvenliğin sağlanması için emniyet ve jandarma birimlerinin sürekli görevde olduğunu vurguladı.

Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında, il genelinde güvenlik ve asayiş konularının ele alındığı Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda; Mersin genelinde güvenlik ve asayişin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar, alınan tedbirler, suç ve suçlularla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar ile ilgili diğer hususlar değerlendirildi.

Vali Toros, Mersin'in huzur ve güvenliğinin daim kılınması amacıyla emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinin gece gündüz görev başında olduğunu vurguladı.

Toplantıda, 15-21 Aralık tarihleri arasında il genelinde yürütülen çalışmalara ilişkin veriler de paylaşıldı. Bu kapsamda, söz konusu tarihler arasında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahıslara yönelik operasyonlarda toplam 860 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Trafik denetimleri kapsamında ise 126 bin 230 araç kontrol edildi, bin 616 araç trafikten men edildi, bin 69 ticari taksi denetimden geçirildi.

'Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması' çerçevesinde yapılan çalışmalarda da bin 521 kişinin kimlik kontrolü yapıldı, 6 yabancı uyruklu şahıs, Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine gönderildi.

Yetkililer, il genelinde huzur ve güven ortamının korunması amacıyla denetim ve uygulamaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
title