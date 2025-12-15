Mersin'de Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı yapıldı

Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında, Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, il genelinde güvenlik ve asayişe ilişkin yürütülen çalışmalar, alınan tedbirler ile suç ve suçlulara yönelik gerçekleştirilen operasyonlar ele alındı.

Vali Atilla Toros, Mersin'in huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinin gece gündüz görev yaptığını vurguladı. Kent genelinde suçla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.

886 aranan şahıs yakalandı

Toplantıda yer alan verilere göre, 8-14 Aralık tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan toplam 886 şahsın yakalanarak adli mercilere teslim edildiği bildirildi.

Trafik denetimleri artırıldı

Trafik denetimleri kapsamında ise 120 bin 754 araç kontrol edildi, bin 317 araç trafikten men edildi. Ayrıca 931 ticari taksi denetlendi.

Düzensiz göçle mücadele

'Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması' kapsamında bin 331 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. Denetimler sonucunda 6 yabancı uyruklu şahıs, Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine gönderildi.

Mersin genelinde huzur ve güven ortamının korunması için denetim ve uygulamaların aralıksız sürdürüleceği belirtildi. - MERSİN