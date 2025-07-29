Mersin'de Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, il genelinde güvenlik ve asayiş konularında yürütülen çalışmalar, alınan tedbirler ve suçla mücadele kapsamında yapılan operasyonlar değerlendirildi.

Toplantıda, valilik koordinesinde emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinin vatandaşların huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden görev yaptığı vurgulandı.

1 haftada 217 aranan şahıs yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 21-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında yürütülen uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 217 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan kontrollerde ise 126 bin 627 araç kontrol edildi, 988 araç trafikten menedildi, 513 ticari taksi denetime tabi tutuldu, 14 bin 832 sürücüye yasal işlem uygulandı.

Düzensiz göçle mücadele devam ediyor

Düzensiz göç ile mücadeleye yönelik huzur uygulaması kapsamında da 2 bin 44 kişinin kimlik kontrolü yapıldı, 14 yabancı uyruklu şahıs Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

Mersin Valiliği, halkın huzur ve güvenliği için yürütülen çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. - MERSİN