Mersin'de Genç, Üzerine Düşen Su Tankını Küçük Sıyrıklarla Atlattı

Mersin'de bir apartmanın önünde arkadaşıyla sohbet eden gencin üzerine, 5. kattan halatla taşınan 500 litrelik su tankı düştü. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada genç, olayı küçük sıyrıklarla atlattı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde, bir arkadaşıyla apartman altındaki cadde üzerinde sohbet eden 19 yaşındaki Alparslan Öztürk'ün üzerine, 5. katın çatısından sökülerek halatla indirilmeye çalışılan güneş enerjisinin 500 litrelik su deposu düştü. Su deposunun korkuluğa çarparak şiddetini yitirmesi ile olayı sıyrıklarla atlatan Öztürk, kaldırıldığı hastanede tedavi gördükten sonra ihmali bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bölge esnafından İbrahim Güver, iki genç cadde üzerinde sohbet ederken, çatıdan sökülen su tankının apartmandan indirilirken ipin kopması sonucu birinin üzerine düştüğünü söyledi.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan 25 Temmuz tarihinde meydana gelen olay, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Alparslan Öztürk'ün cadde üzerinde bir arkadaşıyla sohbet ettiği sırada apartmanın çatısından su tankının üzerine düştü anlar yer aldı. - MERSİN