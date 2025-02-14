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Mersin'de Feci Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı
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Silifke'de meydana gelen kazada, kontrolünü kaybeden bir tır karşı şeride geçerek otomobil ve kamyona çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde karşı şeride geçen tır, kamyon ve otomobile çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Işıklı Mahallesi sınırlarında Mersin-Antalya D-400 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mersin istikametine giden Mustafa C. idaresindeki 33 ATF 586 plakalı çimento taşıyan tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip, Ela M.'nin kullandığı 31 EF 543 plakalı otomobil ile İbrahim Halil D.'nin yönetimindeki 27 C 3980 plakalı kamyona çarptı. Kazada kamyon sürücüsü İbrahim Halil D. olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada diğer araçların sürücüleriyle birlikte 4 kişi de yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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