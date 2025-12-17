Haberler

Evleri soyan hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı

Güncelleme:
Mersin polisinin titiz çalışmaları sonucu, 3 ayrı evden 165 bin TL'lik ziynet eşyası çalan şüpheliler yakalandı. İki şüpheli tutuklanırken, diğerinin serbest bırakıldığı öğrenildi.

Mersin polisinin titiz ve takipli çalışması sonucu, 3 ayrı evden çok miktarda ziynet eşyası ile 165 bin TL çalan şüpheliler yakalandı. Şüpheliler güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalanırken 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şehir genelinde meydana gelen evden hırsızlık olaylarına yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin hassas, titiz ve takipli çalışmalarında farklı tarihlerde 3 evden hırsızlık yaptığı belirlenen 3 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin 3 adet altın yüzük,1 adet altın set, 1 çift küpe ve kolye ucu,4 adet altın kolye, 1 adet pırlanta kolye ve küpe, 2 adet çocuk bilekliği, 1'er adet gram altın, 9 gram kolye ucu, Cumhuriyet altını, 5 adet çeyrek altın ve 165 bin TL nakit parayı çaldıkları de tespit edildi. Bunun üzerine şüphelilerin kullandığı aracı ve gelişlerini güvenlik kameralarıyla belirleyen polis operasyon yaptı. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolundan Mersin'e tekrar giriş yapan araçtaki 3 şüpheli operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyette ifadesi alınan şüpheliler M.Ç., S.G. ve B.Ç. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.Ç. adli kontrol şartı ile serbest kalırken diğer 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
title