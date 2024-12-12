Mersin'de Eski AK Parti İlçe Başkanı Kayalıklardan Düştü

Mersin'de eski AK Parti ilçe başkanı yürüyüş yaptığı sırada kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Çamlıyayla ilçesi Papazın Bahçesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, doğaya olan sevgisi ile bilinen eski AK Parti Çamlıyayla İlçe Başkan Mehmet Ali Yetiş (65), yürüyüş yaptığı sırada kayalıklardan düştü. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Mehmet Ali Yetiş'in öldüğünü tespit etti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN