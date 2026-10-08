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Mersin'de eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli tutuklandı

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Mersin'de eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli tutuklandı
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Mersin ve ilçelerinde uyuşturucuya yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 77 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklandı, diğer şüpheliler hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Mersin'de gerçekleştirilen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 14'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mersin, Tarsus, Silifke, Erdemli ve Anamur Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ve amirliklerince uyuşturucu madde ticareti yapmak, bulundurmak kullanmak suçlarına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmada merkezde 33, ilçelerden Anamur'da 12, Tarsus'ta 60, Erdemli'de 10 ve Silifke'de 6 şahıs olmak üzere toplam 121 kişi belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için 174 ekip 2 insansız hava aracı ve 630 polisin katılımıyla şafak vakti eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 77 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çeşitli miktarlarda sentetik ecza, esrar, bonzai, metamfetamin, uyuşturucu hap, ruhsatsız 4'ü tabanca 8 silah, 121 adet mermi ile 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 14'ü tutuklandı. Diğer şüpheliler hakkında ise uyuşturucu madde kullanmaktan adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Operasyonla ilgili çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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