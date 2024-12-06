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Mersin'de Emniyet Personeline Bağımlılık ile Mücadele Eğitimi Verildi

Mersin'de Emniyet Personeline Bağımlılık ile Mücadele Eğitimi Verildi
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Bozyazı Toplum Sağlığı Merkezi tarafından düzenlenen eğitim programında, emniyet personeline bağımlılık türleri ve sağlıklı yaşam konusunda önemli bilgiler sunuldu.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde emniyet personeline yönelik 'Bağımlılık ile mücadele' eğitimi verildi.

Bozyazı Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığı toplumu bilinçlendirme amaçlı eğitim programı düzenledi. Bozyazı Toplum Sağlığı Merkezi toplantı salonunda düzenlenen eğitimde; psikolog Muhsin Altınok tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğü personeline yönelik 'Bağımlılık ile mücadele' eğitimi verildi.

Bireylerin hayat kalitesini artırmayı hedefleyen çeşitli konuların ele alındığı programda, teknoloji, alkol, kumar, tütün ve madde bağımlılıkları konularında eğitimler verildi. Katılımcılar, sağlıklı bir yaşam için önemli bilgiler edindi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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