Mersin'de Elektrikli Bisiklet Kazası: Kameralara Yansıdı

Mersin'de Elektrikli Bisiklet Kazası: Kameralara Yansıdı
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Mersin'in Mezitli ilçesinde elektrikli bisikletle seyahat eden iki kişi, karşıdan gelen otomobile çarptı. Olayda yaralanma olmaması sevindirdi, kaza anı araç kamerasına yansıdı. Aynı zamanda Toroslar ilçesinde başka bir trafik kazası da güvenlik kamerasında görüntülendi.

Mersin'de elektrikli bisikletle yolculuk eden biri çocuk iki kişi karşıdan gelen otomobile çarptı. Kaza bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaza, Mezitli ilçesine bağlı Limonluk Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki kişinin bulunduğu elektrikli bisikletli karşıdan gelen otomobile çarptı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı ancak o anlar bir araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza son zamanlarda yaygınlaşan elektrikli bisiklet ve motosikletlilerin açabileceği tehlikeleri akla getirdi.

Öteyandan merkez Toroslar ilçesinde 2. Çevre yolunda yoğun trafikte meydana gelen kazada da güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin minibüse arakadan çarpma anı yer aldı.Kaza hafif hasarla atlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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