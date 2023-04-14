Mersin'de ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

Mersin Limanı'nda geçen hafta sonu bir konteynerde ele geçirilen 97 kilo 500 gram kokainle ilgili 2 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Mersin Limanı'nda geçen hafta sonu bir konteynerde ele geçirilen 97 kilo 500 gram kokainle ilgili 2 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile birlikte yürütülen ortak çalışmada, geçtiğimiz hafta sonu Mersin Limanı içerisinde muz yüklü konteynerde ele geçirilen 97 kilo 500 gram kokainle ilgili soruşturmayı sürdüren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 kişiyi gözaltına aldı. T.M. ve A.B. isimli şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülürken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Geçtiğimiz cumartesi günü, Ekvator'un Guayaquil Limanı'ndan Mersin Limanı'na getirilen muz yüklü konteynerleri riskli olarak değerlendiren ekipler, 'x-ray' taramasından geçirmiş, yapılan aramada konteynerin ön bölümüne gizlenmiş 86 paket halinde 97 kilo 500 gram kokain ele geçirilmişti. - MERSİN