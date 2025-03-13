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Mersin'de Düzensiz Göçmen ve Organizatörlere Operasyon

Mersin'de Düzensiz Göçmen ve Organizatörlere Operasyon
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Mersin'de jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği huzur uygulamasında 9 düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalandı. Ayrıca, PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak suçundan aranan 1 kişi dahil toplamda 82 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği huzur uygulamasında 9 düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalandı. Aralarında terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak suçundan aranan 1 şahsın da bulunduğu 82 kişi de yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığını engellemek ve organizatörlük yapan şahısları yakalamak için 16 ekip ve 45 personelin katılımıyla Tarsus ilçesinde yabancı uyruklu şahıslar ile düzensiz göçe yönelik huzur uygulaması yaptı. Gerçekleştirilen uygulamada 4 metruk bina, 24 umuma açık yer, 18 iş yeri ile bin 65 şahıs kontrol edildi. Mevzuata uygun hareket etmediği belirlenen 8 yabancı uyruklu şahıs hakkında işlem yapılarak, 73 bin 976 TL idari para cezası uygulandı. Ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen 9 düzensiz göçmen ile 3 organizatör ise sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi. Uygulama esnasında yapılan sorgulamada ayrıca aralarında PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak suçundan aranan 1 şahsın da bulunduğu toplam 82 şahıs yakalandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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