Mersin'de Dolandırıcılıkla 2,5 Milyon TL Elde Eden Şüpheliler Isparta'da Yakalandı

Mersin'de Dolandırıcılıkla 2,5 Milyon TL Elde Eden Şüpheliler Isparta'da Yakalandı
Güncelleme:
Mersin'de ev alma vaadiyle dolandırılan bir vatandaşın şüphelileri, Isparta'da düzenlenen operasyonda 8 kişi olarak yakalandı. Gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı tutuklandı.

Mersin'de ev alma vaadiyle dolandırılan vatandaşın şüphelileri Isparta'da yakalandı. 8 kişi gözaltına alınırken, 6'sı tutuklandı.

Mersin'de bir vatandaşın ev alma vaadiyle yaklaşık 2 milyon 500 bin TL dolandırılması olayıyla ilgili şüpheliler, Isparta'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 08 Ağustos Cuma günü gerçekleştirdiği operasyonda, dolandırıcılık yoluyla elde edilen parayı çekmeye gelen 3 şüpheli ve birlikte hareket ettikleri 5 kişiyi gözaltına aldı. Toplam 8 şüpheli, geçtiğimiz gün adli makamlara sevk edildi. Mahkeme kararıyla 6 şüpheli tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - ISPARTA

