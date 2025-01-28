Mersin'de Devri Kayan Traktörün Altında Kalan Sürücü Hayatını Kaybetti
Mersin'in Tarsus ilçesinde Adem Aydın, traktörünün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Ailesinin durumu polise bildirmesiyle yapılan arama çalışmalarında, Aydın'ın Kumkaş mevkiinde traktörün altında kalmış olarak bulundu.
Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Küçük Kösebalcı Mahallesi'nde Adem Aydın'ın gece geç saatlere kadar eve dönmemesi üzerine ailesi durumu polise bildirdi. Ailenin müracaatı üzerine bölgede yapılan arama çalışmaları neticesinde Adem Aydın'ın Kumkaş mevkiinde traktörün devrilmesi neticesinde altında kalarak hayatını kaybetti belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa