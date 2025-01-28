Mersin'de Devri Kayan Traktörün Altında Kalan Sürücü Hayatını Kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Küçük Kösebalcı Mahallesi'nde Adem Aydın'ın gece geç saatlere kadar eve dönmemesi üzerine ailesi durumu polise bildirdi. Ailenin müracaatı üzerine bölgede yapılan arama çalışmaları neticesinde Adem Aydın'ın Kumkaş mevkiinde traktörün devrilmesi neticesinde altında kalarak hayatını kaybetti belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN