Mersin'de Depremzede Anısına Ücretsiz Döner Dağıtıldı

Mersin'de bir işletme Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü nedeniyle hayatını kaybedenlerin anısına vatandaşlara 300 kilogram ücretsiz döner dağıttı.

Geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilin etkilendiği depremin yıl dönümünde vefat edenler ülke genelinde çeşitli programlarla anılıyor. Depremden sonra Hatay'dan Mersin'e gelerek yerleşen ve dönerci dükkanı açan bir aile de bugünü unutmadı. İşletme de bugün vatandaşlara ücretsiz ikram edilmek için 300 kilogram döner takıldı. Antakya usulü hazırlanan dönerler tüm müşterilere ücretsiz olarak ikram edildi. Şehirdeki bazı taksiciler de ücretsiz olarak depremzede müşterileri taşıyarak hizmet verdi.

Antakya'dan deprem sonrasında Mersin'e yerleştiklerini ifade eden işletmecilerden Bilal Aydın, "Bizde bir çok depremzede gibi Mersin'e yerleştik. Geçtiğimiz yılın 4'ünü ayında işletmemizi açtık. Depremin yıl dönümü olan bugünde 300 kilogram döner taktık. Mersinliler ve depremzedeler için bugünü unutmama adına böyle bir etkinlik yaptık. Akşama kadar ücretsiz olarak döner dağıtımına devam edeceğiz" dedi.

Ücretsiz olarak depremzedeleri işletmeye taşıyan taksicilerden Halil Camus ise akşama kadar araçlarının yettiği kadarıyla bu hizmete ücretsiz katkı sağlayacaklarını ifade etti. - MERSİN