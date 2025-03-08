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Mersin'de Define Ararken Suçüstü Yakalanma

Mersin'de Define Ararken Suçüstü Yakalanma
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Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan bir kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Operasyonda çok sayıda kazı malzemesi ele geçirildi.

Mersin'de bir kişi define ararken jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çamlıyayla ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan şüpheli jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Aramada, 1'er adet dedektör, matkap ve 5 metre uzatma kablosu ile kaçak kazıda kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli, işlemleri tamamlanmak üzere jandarmaya götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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