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Hastanede kopardığı yaygara paniğe neden oldu! Sebebi ise akıl almaz

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Mersin'de bir adam sıra dışı bir iddiayla hastaneye başvurdu. Adam, nefes nefese hastaneye koşarak 'Beni cin çarptı' diyerek sağlık görevlilerinden yardım istedi. Adam, kontrol altına alınırken hastalar ve çalışanlar arasında büyük merak konusu oldu.

Mersin'de nefes nefese hastaneye koşan bir adam, ortalığı velveleye verdi. Hastaneye gelen adam, "Yetişin, beni cin çarptı!" diyerek yardım istedi. Adamın bu çığlığı, hastane koridorlarında kısa sürede yankı buldu ve sağlık çalışanları hemen müdahale etti. Adamın panik içinde yardım istemesi üzerine, hastane personeli durumu sakinleştirmeye çalıştı.

Hastanede 'yetişin beni cin çarptı' diye yaygara kopardı!

İLK MÜDAHALE YAPILDI

İlk müdahaleyi yapan sağlık görevlileri, adamın genel sağlık durumunu kontrol etti ve herhangi bir fiziksel yaralanma olup olmadığını belirlemeye çalıştı. Bu tür durumlarda, hastane personeli genellikle psikolojik destek sağlamak için bir psikiyatrist çağırdığı biliniyor. Adamın durumu değerlendirilirken hastane yetkilileri de olayın detaylarını öğrenmek için adamla konuşmaya devam etti. Adamın yaşadığı bu korku dolu anlar, hastane çalışanları ve diğer hastalar arasında da merak uyandırdı.

Hastanede kopardığı yaygara paniğe neden oldu! Sebebi ise akıl almaz
Kaynak: Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - 3.Sayfa

3-sayfa Hastane Gündem Mersin Yaşam

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Yorumlar (1)

şahabettin Ayyıldız:

İlgi çekmek için, belki de müşteri arıyor

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