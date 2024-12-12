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Camide kadın kılığında hırsızlık kamerada

Camide kadın kılığında hırsızlık kamerada
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Mersin'de bir camiye girerek gece boyunca saklanan şüpheli, kadın kıyafeti giyerek uzatma kablolarını çaldı. Olay, cami imamının güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesiyle ortaya çıktı.

Mersin'de akşam girdiği camide gece boyunca kalan şüpheli, kadın kılığına girip uzatma kablolarını çaldı. O anlar camideki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, merkez Toroslar ilçesi Güneykent Mahallesi'nde bulunan Merkez Camii'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde camiye girerek saklanan şahıs, sabah kadınlar bölümünden kıyafet alıp kılık değiştirdikten sonra içerideki uzatma kablolarını çalarak camiden ayrıldı.

İMAM KAMERAYA BAKINCA ORTAYA ÇIKTI

Hırsızlık olayı, cami imamı Abulselam Yıldız'ın uzatma kablolarını bulamayınca güvenlik kamera kayıtlarını incelemesiyle ortaya çıktı. Bunun üzerine imam Yıldız, şüphelinin yakalanması için durumu polise bildirdi. Polis, hırsızlık zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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