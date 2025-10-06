Haberler

Mersin'de Boş Havuzda Mahsur Kalan Karayılan Kurtarıldı

Mersin'de Boş Havuzda Mahsur Kalan Karayılan Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Mezitli ilçesinde bir sitenin havuzuna giren 1,5 metre uzunluğundaki karayılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğal ortamına salındı. Site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, yılanı güvenli bir şekilde havuzdan çıkardı.

Mersin'de bir sitenin havuzuna giren karayılan itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğal ortamına salındı.

Olay, merkez Mezitli ilçesi Davultepe Mahallesi'ndeki bir sitenin sezon kapanması nedeniyle boşaltılan havuzunda yaşandı. Site sakinleri boş havuza girerek mahsur kalan karayılanı fark edip durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri gerekli teçhizatla havuza indi. Havuzda itfaiye erleri tarafından yakalanan yılan torbaya alındı.

Yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda olan ve zehirsiz olduğu bilinen karayılanın farklı noktada doğal yaşam alanına bırakıldığı bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
ABD savaş gemilerini gönderdi, Maduro Papa'dan yardım talep etti

ABD ülkeye gemilerini yolladı, devlet başkanı Papa'dan yardım istedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nelson Semedo'dan maç sonu çarpıcı sözler

Semedo'dan bomba sözler! Takım arkadaşlarını böyle suçladı
Görür görmez deliye döndü! Kucağındaki bebeğe aldırmadan defalarca bıçakladı

Dehşetten kaçamadı! Kucağındaki bebeğe aldırmadı, defalarca bıçakladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.