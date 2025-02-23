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Mersin'de Boş Alana İnen Helikopter Şaşırttı

Mersin'de Boş Alana İnen Helikopter Şaşırttı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde, TEİAŞ'a ait bir helikopterin boş bir alana inişi hemşehrileri şaşırttı. Helikopterin teknik arıza nedeniyle iniş yaptığı öğrenildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde boş alana inen bir helikopteri görenler gözlerine inanamadı.

Olay, ilçeye bağlı Ergenekon Mahallesi'nde yaşandı. Mahalledeki boş alana bir helikopter indi. Helikopteri görenler şaşırdı ama gerçek kısa sürede ortaya çıktı. TEİAŞ'a ait helikopterin gerekli izinleri aldıkları ve önceden belirlenen alana iniş yaptığı öğrenildi. Karabucak Ormanı civarında oluşan yüksek gerilim hattındaki arızanın giderilmesi için teknik personel ve malzemeleri alan helikopter tekrar havalandı. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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