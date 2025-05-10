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Mersin'de Bisikletli Çocuğun Ölümüne Neden Olan Sürücü Tutuklandı

Mersin'de Bisikletli Çocuğun Ölümüne Neden Olan Sürücü Tutuklandı
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Mersin'in Bozyazı ilçesinde bisikletle giden 12 yaşındaki Gökhan'ın ölümüne neden olan sürücü, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tutuklandı. Kaza sonrasında gözaltına alınan F.A., ilk olarak adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Mersin'in Bozyazı ilçesindeki kazada 12 yaşındaki Gökhan'ın ölümüne neden olan sürücü Anamur Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı sonucu tutuklandı.

Kaza, 2 Mayıs'ta Mersin-Antalya D-400 karayolu üzerinde Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi hal bölgesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, F.A. idaresindeki 41 B 1245 plakalı otomobil, bisikletle giden 12 yaşındaki Gökhan Orman'a çarptı. Kazada çocuk ağır yaralanırken, çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince öne ilçeye ardından da Mersin'deki hastaneye sevk edilen Gökhan, 24 saatlik yaşam mücadelesini kaybetti. Bu sırada şüpheli olarak gözaltına alınan sürücü F.A. adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı, çocuğun vefatının ardından şüpheli F.A.'nın tutuklanmasını talep etti. Bunun üzerine tekrar gözaltına alınarak ek ifadesi alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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