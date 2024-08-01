Esnaf şaşkına döndü! Cadde boyu koşturan kadın 50 dükkana saldırdı

Mersin'de bir kadın esnafın tezgahlarını böyle dağıttı. Kadının caddedeki stant ve tezgahta bunulan ürünleri dağıtarak kaçması güvenlik kameralarına yansıdı

TÜM TEZGAHLARI DAĞITA DAĞITA İLERLEDİ

Mersin'de bir kadının, birçok esnafa ait stant ve tezgahta bunulan ürünleri dağıtarak kaçması güvenlik kameralarınca kaydedildi. Edinilen bilgiye göre, 30 Temmuz'da gerçekleşen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın, Akdeniz ilçesindeki Hastane Caddesi'nde ilk olarak kozmetik dükkanının önündeki standı devirdi.

Ardından kadın, koşarak geldiği züccaciye dükkanının tezgahını ve kuruyemişçinin önündeki tezgahı dağıttı. Kuruyemişçinin tezgahındaki malzemeleri kaldırıma döküp ardından esnaf Adnan Çetel'in yüzüne fırlatan kadın, daha sonra farklı bir esnafın yumurta tezgahını yere döküp koşarak olay yerinden uzaklaştı.

"ESNAFIN HEPSİNDE İZ BIRAKTI GİTTİ"

Olayın mağdurlarından kuruyemiş satan Adnan Çetel, "Çerezleri dolduruyordum. Aşağıdan 20-25 yaşlarında koşarak gelen bir kadın gördüm. Önce buradaki adamın ayakkabı tezgahını devirdi, daha sonra yanıma geldi. Çekirdeği aldı, yere döktü ve fıstığın içine döktü. O fıstıkları aldı, suratıma fırlattı. Ondan sonra yumurtacıya gitti. Yumurtacının yumurtalarını aldı ve yere fırlattı. Cadde boyunca 50 iş yerine uğramış. Yani kimseyi bırakmadı, esnafın hepsinde iz bıraktı, gitti" dedi. Olayla ilgili yaşananlar ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.