Mersin'de Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Yaralandı, Şüpheli Tutuklandı
Mersin'in Mut ilçesinde kavga sırasında A.Ç., M.K.'yi bıçakla yaraladı. Yaralı, hastaneye sevk edildi. Şüpheli tutuklandı.
Mersin'in Mut ilçesinde kavga sırasında bir kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Olay, Mut Doğancı Mahallesi Atatürk Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, M.K. ile A.Ç. arasında kavga çıktı. A.Ç. bıçakla saldırdığı M.K.'yi (33) yaraladı. Yaralı durumu ağır olduğu için Mersin il merkezindeki hastaneye sevk edildi. Şüpheli A.Ç. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MERSİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa