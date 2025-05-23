Mersin'de Aynı Caddede Bir Haftada 3 Kaza

Bir haftada aynı caddede 3 kaza: O anlar kamerada

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde son bir haftada aynı cadde de 3 kaza meydana geldi, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan başka bir kaza ise ucuz atlatıldı.

Kazalar, ilçeye bağlı Akdeniz Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. İlçe sakinleri tarafından Tapu Caddesi olarak bilinen bölgede yaşanan kazalara son bir haftada yenileri eklendi. Peş peşe kazaların yaşandığı cadde de bu hafta 3 kaza daha yaşandı. İlk kazada ara sokaktan çıkan otomobil ile caddeden gelen otomobil çarpıştı. Diğer bir kazada ise ara sokaktan gelen motosikletli sürücü, caddeden giden otomobille çarpıştı. Son kazada ise bu kez ana caddeden seyreden motosikletli, ara caddeden çıkan otomobille çarpıştı. Yaşanan kazaların hepsi de çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Vatandaşlar, bölgede her hafta çok sayıda kaza olduğunu belirterek biz çözüm bulunmasını istedi.

Öteyandan ilçede farklı bir bölgede yaşanan kazada güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza bu kez ilçeye bağlı Alata Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda meydana geldi. Bir işyerinden çıkan şahsa, geri geri manevra yapan minibüs çarptı. O anların güvenlik kamerasına yansıdığı kaza da yaralanan olmadı.