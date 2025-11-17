Mersin'de Asansör Kazası Davası Başladı

Mersin'in Tarsus ilçesinde asansör kazası sonucu Pelin Yaşot Kıyga'nın ölümüne ilişkin dava başladı. Tarsus Adliyesi 10. Asliye Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu 4 kişiden biri adli kontrol ile serbest bırakıldı.

1 Ekim günü Altaylılar Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana gelen olayda, işe gitmek için evden çıkan Pelin Yaşot Kıyga'nın (33) 7'nci katta bindiği asansör, 2'nci katta arızalandı. Kıyga'nın telefonla aradığı eşi Gökhan Kıyga (34), yardım etmek için merdivenle 2'nci kata indi. Bu sırada Pelin Kıyga'nın bulunduğu kabinin, zemine çakılması ve denge taşlarının düşmesi sonucu genç kadın ağır yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kabinden yaralı halde çıkarılan Pelin Kıyga, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Kıyga, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 1 çocuk annesi Pelin Kıyga'nın ölümüne ilişkin davada bugün ilk duruşma yapıldı. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan eski asansör firması yöneticisi S.S., yeni asansör firması yöneticisi M.K. ile çalışanı M.A. ve site yöneticisi F.M.C., mahkemede hazır bulundu.

"Kimin ihmali varsa en ağır cezayı alsın"

Duruşma sonrası açıklama yapan Avukat Ziya Yıldızoğlu, yeni bir bilir kişi rapor istediklerini söyledi. Kimin ne ihmali varsa en ağır cezayı almasını isteyen Yıldızoğlu, "Bu dosyada alınmış 3 tane bilir kişi raporu var. Biri ön rapor, 2 tane de heyet tarafından alınmış raporlar var. Bu raporlar konusunda 1 firmanın kusursuz olduğuna ilişkin tespit söz konusu oldu. Devam eden ocak ayında kırmızı etiketli bir asansörden bahsediyoruz. Mart ayında tekrar mavi almış bir asansör. Temmuz ayına kadar devam eden arızalar söz konusu. Bu durum kat malikleri tarafından WhatsApp grubuna yazılmış, raporda çelişkiler olduğunu düşünüyoruz. Bir teknik üniversitesinden kapsamlı rapor alınması kanaatindeyiz. Mahkemede bu talebimizi de uygun gördü. Uzun zamandan beri devam eden arızalar söz konusu, bu konuda 2 asansör firmasının birinin sözleşmesi temmuz ayında sona eriyor, diğeri de eylül ayında sözleşmesi başlıyor diyor. Ağustos ayında hiçbir bakımın yapılmadığını tespit ettik. Bu noktada alınacak son bilir kişi raporunun esas alınmasını istiyoruz" dedi.

"Amacımız, adaletin tecelli etmesi"

Duruşmanın ileri bir tarihe ertelendiğini kaydeden Yıldızoğlu, "Olayın yaşandığı gün kat maliklerinin asansörde titreme olduğunu, Pelin'in binmeden önce yöneticiye bildirildiği bir ifade var. Bu tanığın dinlenmesini istedik. Onun beyanları da kıymetli olacağını düşünüyoruz. Önlenebilir bir hata, ihmaller sonucu giderilmemiş, buna sebebiyet vermiş. Artık önümüzdeki celse raporlar tatbik edildikten sonra mahkeme daha verimli geçecek. Tek amacımız adaletin tecelli etmesi. Bu noktada kimin ihmali, kimin kusuru varsa, alabileceği en ağır cezayı alması yönündeyiz. Bir asansör yetkilisi tahliye oldu, onun dışında 3 şahsın tutukluluk halinin devamına ilişkin karar verildi. Dediğim gibi tahliye hususunda ilk 2 raporun da kusursuz görülmesindendir. Bizim kanaatimiz bu değil. Biz buna inanıyoruz, eksiksiz bir şekilde sıkıntısız asansör bırakılmamıştır. Tüm bu eksiklikleri giderildikten sonra alınan yeni bir bilir kişi raporunun daha esas alınacağı kanaatindeyim" ifadelerini kullandı. - MERSİN