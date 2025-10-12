Haberler

Mersin'de Arı Yüklü Kamyon Devrildi, 3 Yaralı

Güncelleme:
Mersin'in Toroslar ilçesinde bir arı dolu kamyonun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Olayda, binlerce arı çevreye yayıldı ve diğer arıcılar yardıma koştu.

Mersin'de kamyonun kaza yapması sonucu 3 kişi yaralandı, devrilen kovanlardan binlerce arı çevreye yayıldı. Sürücülerin zaman zaman zorluk yaşadığı olayda diğer arıcılar yardıma koştu.

Olay, merkez Toroslar ilçesi Güzeloluk Mahallesi sınırlarında Tarsus-Adana-Gazinatep (TAG) otoyolu çıkışında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği arı dolu kovan yüklü kamyon devrildi. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı, binlerce arı ise yola saçıldı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve Mersin Arıcılar Birliğinden arıcılar gönderildi. Yaralılar ambulansla hastaneye sevk edilirken, etrafa yayılan binlerce arıya gönüllü arıcılar müdahale etti. Kovanlara alınan arılar, güvenli bir alana taşındı.

Sürücülerin zaman zaman zorluk yaşadığı kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
