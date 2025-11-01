Haberler

Mersin'de Anneye Çocuğa Kötü Muamele Üzerine Soruşturma Başlatıldı

Mersin'de Anneye Çocuğa Kötü Muamele Üzerine Soruşturma Başlatıldı
Güncelleme:
Mersin'de çekilen bir videoda, anne B.G.'nin çocuğuna kötü muamelede bulunduğu iddiasıyla ilgili Valilik tarafından açıklama yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü inceleme başlattı ve annenin yurt dışından Türkiye'ye dönüşü sonrası gerekli idari işlemler yapılacak.

Mersin'de bir kadının, görüntüyü çeken ve eşi olduğu öğrenilen şahsa tepki gösterip küçük kızına karşı yaptığı kötü muameleyle ilgili Valilik açıklama yaptı. Annenin, Eylül ayının ortasında çocuğu ile birlikte yurt dışına çıktığı Türkiye'ye dönüşü sonrasında gerekli idari işlemlerin ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirileceği belirtildi.

İddiaya göre, anne B.G. ile baba İ.T.G. arasında yaşanan henüz bilinmeyen bir olay sırasında çekilen bir video sosyal medyaya düştü. Görüntülerde çocuğa kötü muamelede bulunulması sosyal medyada kısa sürede tepki çekti. Görüntünün ne zaman kaydedildiği henüz netlik kazanmazken, polis ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri aileye ulaşmak için çalışma başlattı.

Sosyal medyada yer alan görüntüde B.G.'nin telefon kamerası ile kaydeden ve kocası olduğu öğrenilen şahsa, "İstemiyorum çocuğu, bu kadar basit. Al çocuğunu kendin bak, ne yapıyorsan yap. Şimdi git bu videoyu kime yayıyorsan yay" dediği anlar yer aldı. Kadının bu sırada çocuğu Z.L.G.'yi eliyle iterek, "İstemiyorum seni defol" demesi ve çocuğun ağlaması ise büyük tepki çekti.

Valilik: "Sosyal inceleme sürüyor, gerekli işlemler gerçekleştirilecek"

Mersin Valiliği olayla ilgili yaptığı açıklamada," Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzce derhal inceleme başlatılmıştır. Yapılan incelemede, anne B.G.'nin 15 Eylül 2025 tarihinde çocuğu ile birlikte yurt dışına çıktığı ve halen Türkiye'de bulunmadığı tespit edilmiştir. Aileye yönelik sosyal inceleme süreci sürmekte olup, annenin Türkiye'ye dönüşü sonrasında gerekli idari işlemler ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilecektir" denildi. - MERSİN


