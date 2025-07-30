Mersin'de Anne ve Kızını Öldüren Zanlı Yurt Dışına Kaçarken Yakalandı

Mersin'de Anne ve Kızını Öldüren Zanlı Yurt Dışına Kaçarken Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de anne ve kızı, kayınbiraderi tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü. Zanlı, yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken polis tarafından yakalandı.

Mersin'de anne ile kızını tabanca ile vurarak öldüren zanlı, yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı sırada polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin, öldürülen kadının kayınbiraderi olduğu öğrenildi.

Olay, 26 Temmuz tarihinde merkez Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin kapısı önünde silahlı saldırıya uğrayan Türkan Söylemez olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan kızı Aygül Çınar ise kaldırıldığı Mersin Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Özel harekat destekli operasyonla yakalandı

Cinayetin ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın şüphelisinin Türkan Söylemez'in kayınbiraderi Ömer Can Ç. olduğunu belirledi. Şüphelinin yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı bilgisine ulaşan ekipler, zanlının Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit etti. Şafak vakti özel harekat ve dron destekli operasyon gerçekleştiren ekipler, Ömer Can Ç.'yi saklandığı evde yakaladı. Zanlıya yardım ettikleri belirlenen 3 kişi de gözaltına alındı.

Silah ele geçirildi, zanlı susma hakkını kullandı

Zanlı, olayda kullandığı suç aleti tabanca ile birlikte ele geçirilirken, cinayeti işlediğini doğrulamasına rağmen emniyetteki ifadesinde susma hakkını kullandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Rusya'nın doğusunda 8.8 büyüklüğünde deprem! 11 ülke için tsunami uyarısı yapıldı

Rusya'da 8.8 büyüklüğünde deprem! 11 ülke için tsunami alarmı verildi
Mega deprem sonrası tsunami dalgaları Hawaii'ye ulaştı! İşte ilk görüntüler

Mega deprem sonrası tsunami dalgaları Hawaıı'ye ulaştı
Rusya'yı sallayan 8.8'lik deprem kamerada

Rusya'yı sallayan 8.8'lik deprem kamerada! Yıkım 1 saniye sürdü
Mourinho'nun yüzüne bakmadığı futbolcuyu Emre Belözoğlu kaptı

Mourinho'nun yüzüne bakmadığı futbolcuyu hemen kaptı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güçlü sesiyle şöhret olmuştu! Hem yeni mesleği hem son hali yankı uyandırdı

Güçlü sesiyle şöhret olmuştu! Hem yeni mesleği hem son hali şaşırtıcı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.