Mersin'de Anne ve Kızını Öldüren Zanlı Yurt Dışına Kaçarken Yakalandı

Mersin'de anne ile kızını tabanca ile vurarak öldüren zanlı, yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı sırada polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin, öldürülen kadının kayınbiraderi olduğu öğrenildi.

Olay, 26 Temmuz tarihinde merkez Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin kapısı önünde silahlı saldırıya uğrayan Türkan Söylemez olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan kızı Aygül Çınar ise kaldırıldığı Mersin Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Özel harekat destekli operasyonla yakalandı

Cinayetin ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın şüphelisinin Türkan Söylemez'in kayınbiraderi Ömer Can Ç. olduğunu belirledi. Şüphelinin yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı bilgisine ulaşan ekipler, zanlının Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit etti. Şafak vakti özel harekat ve dron destekli operasyon gerçekleştiren ekipler, Ömer Can Ç.'yi saklandığı evde yakaladı. Zanlıya yardım ettikleri belirlenen 3 kişi de gözaltına alındı.

Silah ele geçirildi, zanlı susma hakkını kullandı

Zanlı, olayda kullandığı suç aleti tabanca ile birlikte ele geçirilirken, cinayeti işlediğini doğrulamasına rağmen emniyetteki ifadesinde susma hakkını kullandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. - MERSİN