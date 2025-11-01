Haberler

Mersin'de Anne ve Çocuğu Arasındaki Tartışma Sosyal Medyayı Salladı

Mersin'de bir kadın, eşine video çekerken küçük kızına kötü muamelede bulunarak 'İstemiyorum seni, defol' demesiyle sosyal medyada tepkilere neden oldu. Görüntülerin ardından polis ve Aile ve Sosyal Hizmetler ekipleri aileyle irtibat kurmak için çalışma başlattı.

Mersin'de bir kadının, görüntüyü çeken ve eşi olduğu öğrenilen şahsa tepki gösterip küçük kızına karşı yaptığı muamele tepki çekti. Görüntülerde annenin, "İstemiyorum seni, defol" demesinden sonra ağlamaya başlayan çocuğun hali izleyenleri hem üzdü hem de tepki çekti.

İddiaya göre, anne B.G., ile baba İ.T.G. arasında yaşanan henüz bilinmeyen bir olay sırasında çekilen bir video sosyal medyaya düştü. Görüntülerde çocuğa kötü muamelede bulunulması sosyal medyada kısa sürede tepki çekti. Görüntünün ne zaman kaydedildiği henüz netlik kazanmazken, polis ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri aileye ulaşmak için çalışma başlattı.

Sosyal medyada yer alan görüntüde B.G.'nin telefon kamerası ile kaydeden ve kocası olduğu öğrenilen şahsa, "İstemiyorum çocuğu, bu kadar basit. Al çocuğunu kendin bak, ne yapıyorsan yap. Şimdi git bu videoyu kime yayıyorsan yay" dediği anlar yer aldı. Kadının bu sırada çocuğu Z.L.G.'yi eliyle iterek, "İstemiyorum seni defol" demesi ve çocuğun ağlaması ise büyük tepki çekti. - MERSİN

