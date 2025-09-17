Haberler

Mersin'de Anne, 5 Yaşındaki Oğlunu Bıçaklayarak Öldürdü

Mersin'de Anne, 5 Yaşındaki Oğlunu Bıçaklayarak Öldürdü
Mersin'in Toroslar ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir anne, 5 yaşındaki oğlunu 8 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından tutuklanan anne, mahkemece cezaevine gönderildi.

Mersin'de 5 yaşındaki oğlunu 8 yerinden bıçaklayarak öldüren anne, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, önceki gün merkez Toroslar ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen 27 yaşındaki Revşan D., 5 yaşındaki oğlu Mert Veysel K.'yi bıçakladı. Ağır yaralanan küçük çocuk, yakınlarının yardımıyla hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, anne Revşan D.'yi suç aleti bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. - MERSİN

