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Mersin'de tır devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti

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Mersin'in Mut ilçesinde alçı yüklü bir tırın şarampole devrilmesi sonucu tır sürücüsü ve yanındaki yolcu hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mersin'in Mut ilçesinde alçı yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Mut ilçesi Yapıntı Mahallesi zeytin alanı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Selahattin Koçoğlu yönetimindeki 35 CBP 874 plakalı alçı yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

KAZADA TIR SÜRÜCÜSÜ VE 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada tır sürücüsü ile yanında bulunan Muhterem Topcu olay yerinde hayatını kaybetti. Dorsede bulunan alçılar yol ve zeytin bahçesine saçıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mersin'de tır devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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