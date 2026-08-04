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Mersin'de silahlı aile kavgası: Balkonundaki genç hayatını kaybetti

Mersin'de silahlı aile kavgası: Balkonundaki genç hayatını kaybetti
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Mersin’de aile içinde çıkan silahlı kavgada ateşlenen silahtan çıkan kurşunun isabet ettiği 31 yaşındaki İsmail Karaduman, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Mersin'de aile içinde çıkan silahlı kavgada ateşlenen silahtan çıkan kurşunun isabet ettiği 31 yaşındaki İsmail Karaduman, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Aile bireyleri arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Arbede sırasında açılan ateşte tabancadan çıkan kurşunlardan biri, evinin balkonunda yaşananları izleyen 31 yaşındaki İsmail Karaduman'a isabet etti.

Ağır yaralanan Karaduman, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından yaşanan gerginlik nedeniyle bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edilirken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda olayın şüphelileri olduğu belirlenen Ömer Ç. ve Furkan Ç.'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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