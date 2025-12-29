Haberler

Mersin'de bir haftada 809 aranan şahıs yakalandı

Mersin'de bir haftada 809 aranan şahıs yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de son bir haftada, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 809 kişi yakalandı. Güvenlik ve asayiş konularının ele alındığı toplantıda, emniyet ve jandarma birimlerinin kesintisiz çalıştığı vurgulandı.

Mersin'de son bir haftada yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 809 kişinin yakalandığı bildirildi.

Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında, il genelinde güvenlik ve asayiş konularının ele alındığı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Valilikte düzenlenen toplantıda; Mersin genelinde güvenlik ve asayişin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar, alınan tedbirler, suç ve suçlularla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar ile ilgili diğer hususlar değerlendirildi.

Toplantıda yapılan sunumlarda, Mersin'in huzur ve güvenliğinin korunması amacıyla emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinin gece gündüz esasına göre çalışmalarını sürdürdüğü vurgulandı.

Toplantıda, 22-28 Aralık döneminde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler de paylaşıldı. Bu kapsamda; çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve haklarında yakalama kararı olan toplam 809 şahsın yakalanarak adli mercilere teslim edildiği bildirildi.

Trafik denetimlerine ilişkin paylaşılan verilerde ise 129 bin 660 aracın kontrol edildiği, bin 758 aracın trafikten men edildiği ve bin 65 ticari taksinin denetlendiği belirtildi. Öte yandan 'Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması' kapsamında bin 273 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı, tespit edilen 10 yabancı uyruklu şahsın ise Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine gönderildiği ifade edildi.

Yetkililer, Mersin'de kamu düzeninin korunması ve vatandaşların huzurunun sağlanması için denetim ve uygulamaların kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Gazeteci Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı

Tutuklu Fatih Altaylı hakkında karar verildi
Yalova'da DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 6 terörist öldürüldü

Yalova'daki DEAŞ operasyonundan acı haber: 3 polis şehit oldu
3 polisin şehit olduğu hücre eviyle ilgili yeni detay! 4 ay önce de baskın yapılmış

3 polisin şehit olduğu hücre eviyle ilgili yeni detay! 4 ay önce de...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

BES'te devletten 93 bin lira katkı almak için son 3 gün

Her yıl ödeniyor! Devletten 93 bin lira almak için son 3 gün
Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı

Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı
Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarına verdiği sözü tuttu

Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarına verdiği sözü tuttu
Polisin bir kadını ölümün ucundan aldığı olayda sözleriyle pes dedirten kişi gözaltına alındı

Polis, kadını ölümün ucundan alırken şahsın sözleri pes dedirtti
BES'te devletten 93 bin lira katkı almak için son 3 gün

Her yıl ödeniyor! Devletten 93 bin lira almak için son 3 gün
Yakalanan DEAŞ'lılara öfke seli! Halk hastaneyi ablukaya aldı

Yakalanan DEAŞ'lılara öfke seli! Halk hastaneyi ablukaya aldı
Somer Şef'i çileden çıkartan yorum: Yuva yıkanın yuvası olmaz

"Yuva yıkanın yuvası olmaz" yorumu Somer Şef'i çileden çıkarttı