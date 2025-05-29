Mersin'de 73 Yaşındaki Şahıs 10. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti
Tarsus ilçesinde 73 yaşındaki O.G., evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde 73 yaşındaki şahıs, 10. kattan düşerek hayatını kaybetti.
Olay, ilçeye bağlı Akşemsettin Mahallesi Yüzbaşı Yaşar Caddesi'nde bulunan bir sitenin 10. katında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, evlerinin balkonundan bilinmeyen bir nedenle aşağı düşen O.G. (73) olay yerinde hayatını kaybetti. Durumun bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri adrese sevk edildi. Yapılan inceleme sonrasında yaşlı adamın cenazesi Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa